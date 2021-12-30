HDP’li Pervin Buldan PKK’nın yayın organına röportaj verip ittifak ortaklarına gözdağı verdi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin ardından dayanışma çağrısı yapmıştı. Bu kez ise ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı verdi. Muhalefetin, HDP'siz iktidar olamayacağını iddia eden buldan, "Biz de yönetimde yer alacağız. Öyle tek başlarına çok bir şey yapmalarına fırsat vermeyeceğiz." dedi. Pervin Buldan, CHP'yi cesaretsizlikle suçladı.

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