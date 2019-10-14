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14.10.2019

HDP'li isim 'Barış Pınarı' harekatına 'katliam diyor' CHP'li Faik Öztırak'tan cevap veremiyor |Video

Son dönemde PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile alenen iş birliği içinde olan CHP'nin parti sözcüsü Faik Öztrak, 'Barış Pınarı' harekatının konuşulduğu konferansta HDP'li isimlerin hakaretleri ile karşılaştı. Öztrak'ın "Siz çocuklarımızı katlediyorsunuz" diyen HDP'li isme herhangi bir cevap verememesi de dikkat çekti.

CHP, yerel seçimlerden hemen sonra ittifakı İYİ Parti'nin uyarılarına rağmen HDP ile yakın temas kurmuştu.

CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile bu yakınlığı büyük tepki görmüş, konuyla alakalı CHP'li isimlerden ise herhangi bir açıklama gelmemişti.

Londra'da düzenlenen CHP toplantısına son günlerde alenen iş birliği yaptığı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de bazı isimler katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu toplantıda CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak neye uğradığını şaşırdı.

HDP'ye yakın bir isim, Faik Öztrak'a fırça attı. Öztrak'ın "Siz çocuklarımızı katlediyorsunuz" diyen HDP'li isme herhangi bir cevap verememesi de dikkat çekti. O anlarda görüntülere yansıdı.

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