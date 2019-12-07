07 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.12.2019

HDP’li İkiköprü Belde Belediyesi'ne kayyum atandı

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı HDP’li İkiköprü Belde Belediyesi'ne kayyum atandı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesi'ne kayyum atandı. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada;

Beşiri ilçesi İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut hakkında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/294 Esas sayılı dava dosyası derdest olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut, hakkında devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı, İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HDP'li belediyeye kayyum görevlendirildi
HDP'li belediyeye kayyum görevlendirildi
Başkale'de kayyum görevine başladı
Başkale'de kayyum görevine başladı
İşte tüm dünya konuştuğu görüntü!
İşte tüm dünya konuştuğu görüntü!
TİHA ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
TİHA ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı!
Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı!
İlk kez gökyüzüyle buluştu
İlk kez gökyüzüyle buluştu
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor!
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor!
AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
İşte Türkiye'nin yerli ve milli silahları!
İşte Türkiye'nin yerli ve milli silahları!
İşte CHP’li Engin Özkoç’un günah galerisi!
İşte CHP’li Engin Özkoç’un günah galerisi!
Fox TV’den bir skandal daha!
Fox TV’den bir skandal daha!
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinden nasıl kaçtı?
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinden nasıl kaçtı?
Daha Fazla Video Göster