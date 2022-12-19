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HDP'li Garo Paylan Türk polisine tehditler savurdu: Altı ay sonra hesap vereceksin

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Giriş: 19.12.2022 20:20
PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'li Ferhat Encü polise yönelik hakaret içeren ifadeler kullanınca polis bu isme tokat attı. Olayı protesto etmek adına Kadıköy'de yeni bir provakasyona girişen HDP'liler sokağa çıktı. HDP'li Garo Paylan Türk polisini tehdit ederken "Kork tir tir titriyorsun, 6 ay sonra hesap vereceksin" sözleriyle skandal bir tehditte bulundu.
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