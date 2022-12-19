19 Aralık 2022, Pazartesi
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HDP'li Garo Paylan Türk polisine tehditler savurdu: Altı ay sonra hesap vereceksin
PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'li Ferhat Encü polise yönelik hakaret içeren ifadeler kullanınca polis bu isme tokat attı. Olayı protesto etmek adına Kadıköy'de yeni bir provakasyona girişen HDP'liler sokağa çıktı. HDP'li Garo Paylan Türk polisini tehdit ederken "Kork tir tir titriyorsun, 6 ay sonra hesap vereceksin" sözleriyle skandal bir tehditte bulundu.