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HDP'li başkan teröristi 3 gün evinde saklamış

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Giriş: 10.06.2021 18:03
Güncelleme:10.06.2021 18:05
İstanbul'da çarşamba günü düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunun detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınan HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un örgütün dağ kadrosuna eleman topladığı, kırsala gönderdikleri bir teröristi 3 gün evinde sakladığı öğrenildi.

Bir PKK'lı terörist daha itirafçı oldu.

HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı.

İstanbul genelinde terör örgütü PKK/KCK'nın sokak yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş.
Aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari 5 şüpheli aranırken, operasyona ilişkin soruşturmayı derinleştirildi.
Ve çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

2019 yılında terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG saflarında Afrin'de eylem yapan bir terörist, 2020 yılında kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuş.
HDP'li Bor'un ismini vermişti.

İtirafçı terörist kırsala gitmeden önce HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor ile eşi HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Remziye Bor'la temasını anlattı. Dağ kadrosuna katılmadan önceki son durağın Diyarbakır HDP İl Başkanlığı olduğunu aktaran PKK'lı terörist Diyarbakır'a gitmeden önce İstanbul'da HDP'li bor çiftinin evlerinde 3 gün boyunca saklandığını itiraf etti.

HDP'li Bor'un eşi aynı partinin Beşiktaş İlçe Başkanı Remziye Bor da mart ayında "terör" soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

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