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HDP'den yerel seçim kararı! Kemal Kılıçdaroğlu'na yerel seçim resti mi?

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 10:34
HDP, 3 büyükşehirde aday çıkaracağını açıkladı. Bu karar, Kılıçdaroğlu'na yerel seçim resti mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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