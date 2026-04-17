Narin Güran davasında yeni itiraf gelecek mi?

Türkiye’nin günlerce konuştuğu Narin Güran cinayetinde yargı sürecinde yeni bir perde aralandı. Yargıtay’ın daha önce verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasını bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan kilit isim Nevzat Bahtiyar, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı ve mahkeme salonunda yaşanan sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.