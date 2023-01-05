HDP’den yargı ve iktidara ’Hazine’ tehdidi: Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız

PKK'nın siyasi kolu HDP'nin, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle hazine yardımlarına geçici olarak bloke kondu. HDP vekili Filiz Kerestecioğlu, hesaplarına konulan blokenin mücadelelerini engellemeyeceğini söyleyip TBMM kürsüsünden yargıyı ve iktidarı hedef alıp, "Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız" tehdidinde bulundu.