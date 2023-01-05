05 Ocak 2023, Perşembe
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HDP'den yargı ve iktidara 'Hazine' tehdidi: Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız
PKK'nın siyasi kolu HDP'nin, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle hazine yardımlarına geçici olarak bloke kondu. HDP vekili Filiz Kerestecioğlu, hesaplarına konulan blokenin mücadelelerini engellemeyeceğini söyleyip TBMM kürsüsünden yargıyı ve iktidarı hedef alıp, "Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız" tehdidinde bulundu.