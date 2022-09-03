HDP’den ’Semra Güzel’ savunması: Sevgilisi öldürüldü bu yüzden mağdur

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve milletvekilliği düşürüldükten sonra yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Semra Güzel'e sahip çıktı. HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Güzel'in gözaltına alınmasının 'hukuksuz' olduğu vurgulanırken, çatışmalarda sevgilisini kaybettiği ve bu sebeple 'mağdur' olduğu ifade edildi.