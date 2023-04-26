26 Nisan 2023, Çarşamba
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HDP'den PKK sloganları eşliğinde yedili koalisyona mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e selam çakmasının ardından PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkar" tehdidinde bulunurken HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan Ankara'nın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde "Türkiye'de ve Kürdistan'da (sözde) mücadelemizi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı. Uçar "Yeni yüzyılı birlikte kuracağız" diyerek Ankara'nın çehresini değiştireceklerini söyledi. İşte detaylar...