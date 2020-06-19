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HDP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler |Video
Mardin Midyat'ta 3 HDP'li belediye meclis üyesi istifa etti. HDP'nin halka hizmet etmediğini vurgulayan belediye meclis üyeleri AK Parti'ye geçti.
HDP'den ayrılıp AK Parti'ye geçtiler.
Havva Balcı Akgül, Bedi Alğaç ve Adnan Ağırman, 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mardin Midyat'ta HDP belediye meclis üyesi seçildi.
HDP'nin halka hizmet etmediği belirten 3 kişi partiden istifa etti ve AK Parti'ye geçti.