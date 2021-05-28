HDP’den CHP ve İYİ Parti’ye çağrı! Canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler

Millet İttifakı'nın örtülü ortağı HDP, CHP ve İYİ Parti'yi açık bir dille tehdit etti. HDP'li Ertuğrul Kürkçü "muhalefet bizsiz iktidar olamaz" dedi, birlikte hareket etme çağrısı yaptı. HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye çağrı bakanlık tartışması sonrası "yeniden bir araya gelelim" dediler. Bakanlık tartışması sonrası Millet İttifakı'nın yeni adımı ne olacak? MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özarslan ve AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Millet İttifakı'nın örtülü ortağı HDP, CHP ve İYİ Parti'yi açık bir dille tehdit etti. HDP'li Ertuğrul Kürkçü "muhalefet bizsiz iktidar olamaz" dedi, birlikte hareket etme çağrısı yaptı. HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye çağrı bakanlık tartışması sonrası "yeniden bir araya gelelim" dediler. Bakanlık tartışması sonrası Millet İttifakı'nın yeni adımı ne olacak? MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özarslan ve AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özarslan: Bu meseleyi açıklarken aslında iktisat disiplini içerisinde çok kullanılan bir kavram üzerinden açıklamak istiyorum ben "görünmez el" kavramı. Serbest piyasa ekonomi taraftarlarının en çok söylediği şey serbest piyasa ekonomisine devletin müdahale etmemesi devletin burada sadece düzenleyici olması gerektiği noktalarda o da asgari düzeydedir. Çünkü piyasada görünmez bir el vardır der. Burada 24 Haziran 2018 seçimleri ve arkasından yerel seçimlerde HDP görünmez bir müttefik olarak bulunuyor. HDP aslında 2018 seçimlerinden sonra ama özellikle de 2019'daki yerel seçimlerden sonra artık görünür bir müttefik olmak açık bir ittifakın parçası olmak yönünde bir politika belirledi ve bunu sözcüleri aracılığıyla sık sık dile getirdi. HDP'nin bu çıkışının altında yatan şey artık açık açık bu ittifakın içinde yer almak istemek aksi taktirde üçüncü bir ittifaka kapı açmaktır. HDP bu yolla kendisini meşrulaştırmaya ve muhalefetin desteğini almak istiyor. CHP ve İP ne yardan ne serden vazgeçmek şeklinde özetlenebilecek bir politika takip ediyorlar.