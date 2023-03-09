09 Mart 2023, Perşembe
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HDP'den bakanlık pazarlıklarını doğrularcasına açıklama! Saruhan Oluç iddialara kahkahayla yanıt verdi: "Verseler de almayız zaten"
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 6'lı koalisyondaki ortaklarıyla giriştikleri bakanlık pazarlıklarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Oluç, 'İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının HDP'ye verileceği' iddialarına ilişkin kahkahalar atarak, "Bize verseler de almayız zaten" diyerek yapılan pazarlığı doğruladı.