HDP'de yerel seçimler öncesi adaylık çıkmazı! Saruhan Oruç Pervin Buldan'ı taca attı: Yeni yönetim karar verecek

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek sonrası yaşanan büyük hezimetin ardından HDP'de 2024'teki yerel seçimlere yönelik farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'li Pervin Buldan yaptığı açıklamada "Her ilde aday çıkaracağız" ifadelerini kullanırken, fondaş KRT'ye konuk olan HDP'li Saruhan Oruç "Aday çıkarma konusuna kongre sonrası seçilecek yeni yönetim karar verecek" ifadeleriyle Buldan'ı taca attı. Oruç ayrıca seçim sürecinde Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan destek açıklamalarına ilişkin "Yapılmasaydı daha iyi olurdu" dedi. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN