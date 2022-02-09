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HDP ve CHP'den yine sokak çağrısı! Sokak talimatı nereden geldi, amaçları ne?

A Haber
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Giriş: 09.02.2022 14:42
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan ve hakkında kapatma davası açılan HDP elektrik zamlarını bahane ederek sokak çağrısı yaptı. Öte yandan muhalefet kanadında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusunda tartışma çıkarma çabasında. 367 krizinin aktörleri yine devreye girdi. Peki sokak talimatının perde arkasında ne var? CHP ve HDP'den gelen çağrılar ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan'ın 2023 öncesi adaylığını kimler engellemek istiyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
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