HDP PKK'ya böyle para kaynağı sağlamış! Emniyet Müdürlüğü tek tek deşifre etti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, PKK'nın ekonomik ve mali yapılanmasında görevli HDPli ve eski Belediye Başkan vekilleri, HDP ve DBPli eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyelerini tek tek deşifre etti. Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 91 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. .