HDP kongresinde skandal sloganlar! İsmail Saymaz lafını bile edemedi

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de İsmail Saymaz, HDP tarafından gerçekleştirilen 5’inci Olağan Kongresinden canlı yayın bağlantısı yaptı. Saymaz, kongredeki terörist başı Öcalan sloganlarından hiç bahsetmeyip "Demokratik Cumhuriyet sloganları var." dedi.