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HDP kongresinde skandal sloganlar! İsmail Saymaz lafını bile edemedi

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Giriş: 03.07.2022 17:08
Güncelleme:03.07.2022 17:10
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de İsmail Saymaz, HDP tarafından gerçekleştirilen 5’inci Olağan Kongresinden canlı yayın bağlantısı yaptı. Saymaz, kongredeki terörist başı Öcalan sloganlarından hiç bahsetmeyip "Demokratik Cumhuriyet sloganları var." dedi.
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