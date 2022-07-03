03 Temmuz 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HDP kongresinde skandal sloganlar! İsmail Saymaz lafını bile edemedi
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de İsmail Saymaz, HDP tarafından gerçekleştirilen 5’inci Olağan Kongresinden canlı yayın bağlantısı yaptı. Saymaz, kongredeki terörist başı Öcalan sloganlarından hiç bahsetmeyip "Demokratik Cumhuriyet sloganları var." dedi.