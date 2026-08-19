Rusya'dan İngiltere'ye sert tehdit! “Daha yüksek bedel ödeyeceksiniz”

Rusya-Ukrayna savaşında İngiliz yapımı İHA'ların kullanıldığı yönündeki haberler Moskova-Londra hattında gerilimi tırmandırdı. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'yi krizi bilinçli olarak tırmandırmakla suçlayarak Londra'nın çatışmaya katılımı derinleştikçe “ödeyeceği bedelin daha yüksek olacağı” uyarısında bulundu. Peki bu açıklama doğrudan Rusya-İngiltere çatışması riskini artırır mı? A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev gelişmeleri aktardı.