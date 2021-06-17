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HDP İzmir il binasına yapılan saldırıdan saniyeler önce böyle görüntülendi

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Giriş: 17.06.2021 20:29
Güncelleme:17.06.2021 20:30
HDP İzmir il binasına girerek 1 kişi öldüren saldırganın olay öncesi görüntüleri kameraya yansıdı. Saldırganın olay yerine taksiyle geldiği, elinde eldiven ve çanta olduğu görüldü.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, ŞAHIS YAKALANDI

Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifa ederek ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

"PKK'DAN NEFRET ETTİĞİM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

Emniyetteki işlemleri devam eden O.G'nin (27), terör örgütü PKK'dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G'nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

KATİL ZANLISININ BİNAYA GİRİŞ ANI KAMERADA

Öte yandan saldırganın HDP binasına giriş anları MOBESE kameralarına yansıdı. Olay yerine taksiyle gelen katil zanlısının elinde eldivenlerin takılı olduğu ve siyah çantasıyla HDP binasına doğru yürüdüğü görüldü.

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