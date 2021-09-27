HDP ittifak şartlarını bugün açıklayacak! HDP’nin ‘Tutum Belgesi’nde neler olacak?

HDP, 2023 seçimlerine dair ittifak şartlarını bugün tutum belgesiyle açıklayacak. Eş genel başkanları tarafından açıklanacak belgeyle CHP ve İYİ Parti'den beklentiler ortaya konulacak. HDP yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den kayyumlar ve cezaevindeki HDP'liler ile ilgili taleplerini bir kez daha tekrarlayacak.

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