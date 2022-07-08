08 Temmuz 2022, Cuma
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HDP istiyor CHP yapıyor! HDP kızdı Kemal Kılıçdaroğlu geri adım attı
CHP yönetimi kritik konularda aldığı kararlarla HDP'nin sözünden çıkmayan bir parti izlenimi veriyor. Suriye ve Irak tezkerelerine HDP'nin çağrısı üzerine “hayır oyu” veren CHP, polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına da yine HDP'nin tepkisi üzerine karşı çıktı. HDP yönetimi ise oy hesabı yapılarak atılan bu adımların samimi olmadığı görüşünde.