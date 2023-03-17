17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP ile Kılıçdaroğlu görüşmesi neden ertelendi? CHP HDP’ye ne taviz verecek?

HDP ile Kılıçdaroğlu görüşmesi neden ertelendi? CHP HDP’ye ne taviz verecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 11:23
Güncelleme:17.03.2023 11:42
6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, 18 Mart’ta yani yarın Çanakkale Zaferi ile Afrin’in PKK’nın elinden kurtarılmasının yıl dönümünde HDP ile pazarlık masasına oturacaktı. Ancak milletten gelen tepkilerden sonra yoğunluk bahane edilerek HDP ile yapılacak pazarlık ileri bir tarihe alındı ama açıklama yapılmadı. Peki CHP-HDP pazarlık masası neden kurulmadı? HDP ile Kılıçdaroğlu görüşmesi neden ertelendi? CHP HDP’ye ne taviz verecek? Kılıçdaroğlu neden geri adım attı? HDP'ye bakanlık kılıfı mı hazırlanıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’’HDP öncülük edecek’’
''HDP öncülük edecek''
Kimlik oyunu! Millet sofra aldatmacası
Kimlik oyunu! Millet sofra aldatmacası
Faizler ve cezalar silinecek
Faizler ve cezalar silinecek
Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi!
Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi!
Terörle mücadeleden vazgeçme sözü!
Terörle mücadeleden vazgeçme sözü!
Alkış tartışması! TBMM’de yüksek tansiyon
Alkış tartışması! TBMM’de yüksek tansiyon
CHP-HDP görüşmesi ertelendi
CHP-HDP görüşmesi ertelendi
Deprem bölgesinde sel alarmı
Deprem bölgesinde sel alarmı
Yangında kül olan cami ibadete açılıyor
Yangında kül olan cami ibadete açılıyor
Twitter’da algı operasyonu
Twitter’da algı operasyonu
Şanlıurfa’daki sel anı saniye saniye kamerada
Şanlıurfa'daki sel anı saniye saniye kamerada
Muhtardan Kılıçdaroğlu’na tepki
Muhtardan Kılıçdaroğlu'na tepki
Daha Fazla Video Göster