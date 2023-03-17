6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, 18 Mart’ta yani yarın Çanakkale Zaferi ile Afrin’in PKK’nın elinden kurtarılmasının yıl dönümünde HDP ile pazarlık masasına oturacaktı. Ancak milletten gelen tepkilerden sonra yoğunluk bahane edilerek HDP ile yapılacak pazarlık ileri bir tarihe alındı ama açıklama yapılmadı. Peki CHP-HDP pazarlık masası neden kurulmadı? HDP ile Kılıçdaroğlu görüşmesi neden ertelendi? CHP HDP’ye ne taviz verecek? Kılıçdaroğlu neden geri adım attı? HDP'ye bakanlık kılıfı mı hazırlanıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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