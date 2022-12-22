22 Aralık 2022, Perşembe
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HDP heyeti Libya'ya gidip darbeci Hafter ile görüştü: Türkiye karşıtı skandal sözler
HDP vekili Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki heyet, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı isimlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'nin Libya'da 'tek taraflı' politikası olduğunu öne süren HDP heyeti, "Özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.