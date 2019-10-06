08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.10.2019

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde gerginlik | Video

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden aileler ile binaya giren partililer arasında gerginlik yaşandı.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 34'üncü gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren partililer ve aileler arasında gerginlik yaşandı.

HDP'den çıkan iki partilinin eylem yapan ailelerin yanında durması üzerine evlat nöbetindeki babalardan birinin "Çocuklarımızı verin" diye feryat etmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Olayın büyümesi üzerine iki anne baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anneler sakinleştirilirken, gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.

"SAVAŞ ÇIKARSA İKİ OĞLUM BİRBİRİNİ ÖLDÜRECEK"

Ağrı'dan yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında çalışmak için İstanbul'a giden ve askere gitmek için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe'nin babası Salih Gökçe, HDP'lilere tepki gösterdi.

Gökçe, "Bir oğlum şimdi asker, diğer oğlum çalışmıyor kızımı ise evde bırakıp geldim. Ben para istemiyorum, oğlumu versinler ben para vereceğim. Yeter çektiğimiz durum, oğlum Kürt ben Kürt, bir oğlum asker Allah korusun bir savaş çıkarsa 2 oğlum birbirini öldürecek. Bunlar Kürt değil" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Barış Pınarı Harekatı öncesi Suriye sınırında askeri hareketlilik
Barış Pınarı Harekatı öncesi Suriye sınırında askeri hareketlilik
CHP’nin dış politikasını yürüten Ünal Çeviköz’ün terör seviciliği
CHP’nin dış politikasını yürüten Ünal Çeviköz’ün terör seviciliği
Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Sırbistan'da önemli gelişmeyi duyurdu: Hayırlı olsun
Başkan Erdoğan Sırbistan'da önemli gelişmeyi duyurdu: Hayırlı olsun
Suriye Milli Ordusu'ndan terör örgütü PYD-PKK’ya gözdağı
Suriye Milli Ordusu'ndan terör örgütü PYD-PKK’ya gözdağı
Türkiye'nin Suriye operasyonu Tanrıkulu'nu rahatsız etti
Türkiye'nin Suriye operasyonu Tanrıkulu'nu rahatsız etti
Diyarbakır'daki 'Evlat Nöbeti' 35. gününde
Diyarbakır'daki 'Evlat Nöbeti' 35. gününde
Çobanbey'de pazar yerine bombalı saldırı
Çobanbey'de pazar yerine bombalı saldırı
Trump’ın Suriye açıklaması ne anlama geliyor?
Trump’ın Suriye açıklaması ne anlama geliyor?
Namlular YPG/PKK mevzilerine çevrildi
Namlular YPG/PKK mevzilerine çevrildi
YPG/PKK’lı teröristlerin sinsi planı!
YPG/PKK’lı teröristlerin sinsi planı!
Erdoğan Sırbistan'da resmi törenle karşılandı
Erdoğan Sırbistan'da resmi törenle karşılandı
Daha Fazla Video Göster