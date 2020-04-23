23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.04.2020
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından; "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." mesajını yayınladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yanmayan kombiye İBB kazığı
Yanmayan kombiye İBB kazığı
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
THY'den 23 Nisan’a özel uçuş!
THY'den 23 Nisan’a özel uçuş!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1. Meclis'te önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1. Meclis'te önemli açıklamalar
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Geriye dönme riski var!
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Geriye dönme riski var!
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Boğaz'da şaşırtan görüntü!
Boğaz'da şaşırtan görüntü!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Başkan Erdoğan torunlarıyla buluştu
Başkan Erdoğan torunlarıyla buluştu
Bakan Selçuk Anıtkabir'de
Bakan Selçuk Anıtkabir'de
İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için internet sitesi açtı
İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için internet sitesi açtı
Daha Fazla Video Göster