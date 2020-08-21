Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Cari açık defteri kapanıyor Türkiye'de yeni dönem başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi düzenlenen törenle canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasını ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında,“Bugün büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi düzenlenen törenle canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasını ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, 'Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makul tarihini tarihe gömdük. Bugün buradaki potansiyelle artık yeni bir döneme giriyoruz. Ne batı ne doğu yeni bir eksen oluşturuyoruz' dedi.

"TÜRKİYE ARTIK YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR"

Bakan Albayrak; "Bugün büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor." ifadelerini kullandı.