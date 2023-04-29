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Haymana yine susuzlukla gündemde! ASKİ para topladı ortada su yok

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 17:14
Yıl 2023 Türkiye'nin başkenti Ankara'da hala su sorunu yaşanıyor. Haymana ilçesindeki Yenice Köyü’nde temel ihtiyaçlar taşıma su ile giderilmeye çalışılıyor. Köylülerin tek isteği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin artık kendilerine kulak vermesi.
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