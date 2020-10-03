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Hayatını kaybedenBayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen (71) için TBMM'de tören düzenlendi

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Giriş: 03.10.2020 22:34
Güncelleme:03.10.2020 22:35
Son dakika haberine göre Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen (71) için TBMM'de tören düzenlendi. Meclis'te düzenlenen törenin ardından Zeki Ergezen'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Hacı Bayram Veli Camii'ne götürüldü. AK Parti'nin kurucularından 58 ve 59'uncu hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Zeki Ergezen, kansere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 19, 20, 21 ve 22'nci dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen için Meclis'te tören düzenlendi.



Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski ve yeni milletvekilleri ve Ergezen'in yakınları katıldı. Törende torunları, Ergezen'in fotoğrafını taşıdı.



Meclis'te düzenlenen törenin ardından Zeki Ergezen'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Hacı Bayram Veli Camii'ne götürüldü.



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