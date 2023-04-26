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Havalimanında seçim sandıkları kuruldu! Yurt dışı kayıtlı seçmen sandığa gidiyor

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 13:15
Yurt dışında yaşayan seçmenler, yarından itibaren sandık başına gidecek. Oy verme işlemleri 27 Nisan Perşembe günü saat 8'de başlayacak. Oy verme işlemi 14 Mayıs 17'de sona erecek. İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. O noktadan son durumu A haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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