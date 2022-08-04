04 Ağustos 2022, Perşembe
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Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekli oldu
2022 Yüksek Askeri Şura toplantısı, Başkan Erdoğan Başkanlığında yapıldı. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl daha uzatılırken, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekli edildi. Kararları, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın açıkladı.