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Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2022 17:26
2022 Yüksek Askeri Şura toplantısı, Başkan Erdoğan Başkanlığında yapıldı. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl daha uzatılırken, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekli edildi. Kararları, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın açıkladı.
Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekli oldu
Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekli oldu
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