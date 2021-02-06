06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2021 18:45
Güncelleme:06.02.2021 18:49
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. NEXUS ACE, NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir."

NATO Genel Sekreteri Stoltenbergden Türkiye ve Yunanistan açıklaması NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'DEN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN AÇIKLAMASI
Türkiye ve Almanya arasında NATO-AB görüşmesi TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDA NATO-AB GÖRÜŞMESİ
MSB paylaştı! NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında yakıt ikmali yapıldı MSB PAYLAŞTI! NATO UÇAĞINA İLK KEZ GECE GÖREVİ ESNASINDA YAKIT İKMALİ YAPILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmirlilerden Kılıçdaroğlu ve Soyer'e tepki
İzmirlilerden Kılıçdaroğlu ve Soyer'e tepki
İzmirli esnaftan Kılıçdaroğlu'na tepki
İzmirli esnaftan Kılıçdaroğlu'na tepki
İstifa dalgası geliyor! 3 istekleri var
İstifa dalgası geliyor! 3 istekleri var
Tek maske mi çift maske mi?
Tek maske mi çift maske mi?
Başkan Edoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Edoğan'dan önemli açıklamalar
Twitter'dan milli iradeye sansür!
Twitter'dan milli iradeye sansür!
2. Gezi için derin tuzak! Provokasyon girdabı
2. Gezi için derin tuzak! Provokasyon girdabı
Şehit öğretmenlerimiz anısına!
Şehit öğretmenlerimiz anısına!
Türkiye'den İsrail açıklaması
Türkiye'den İsrail açıklaması
Dev yatırımlar! Hakkari’nin çehresi değişti
Dev yatırımlar! Hakkari’nin çehresi değişti
İzmir'de şok! Yolsuzluğu yakaladı işinden oldu
İzmir'de şok! Yolsuzluğu yakaladı işinden oldu
Eksi 30 derecede vatan nöbeti!
Eksi 30 derecede vatan nöbeti!
Daha Fazla Video Göster