Türkiye ve Almanya arasında NATO-AB görüşmesi

Daha sonra Akar ve Karrenbauer, çekilen hatıra fotoğrafının ardından açıklamada bulundu.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, "Sayın Bakan ile çok samimi, yapıcı görüşmemiz oldu. Hem iki ülke hem de NATO ve AB çerçevesinde güvenlik ve savunma konuları başta olmak üzere birçok konuyu konuşma fırsatı bulduk." diye konuştu.