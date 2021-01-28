MSB paylaştı! NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında yakıt ikmali yapıldı
Son dakika haberine göre… Milli Savunma Bakanlığı, Romanya üzerinde bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali yapıldı. Paylaşımda yakıt ikmali yapıldığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali yapıldığını belirterek,''Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı.'' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait uçağa, Türk Hava Kuvvetleri tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.