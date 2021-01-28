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MSB paylaştı! NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında yakıt ikmali yapıldı

Son dakika haberine göre… , üzerinde bir uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali yapıldı. Paylaşımda yakıt ikmali yapıldığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.

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Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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MSB paylaştı! NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında yakıt ikmali yapıldı

(), bir uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali yapıldığını belirterek,''Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait uçağa, tanker uçağı tarafından üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.

MSB paylaştı! NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında yakıt ikmali yapıldı MSB PAYLAŞTI! NATO UÇAĞINA İLK KEZ GECE GÖREVİ ESNASINDA YAKIT İKMALİ YAPILDI

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