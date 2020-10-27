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Hatay'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Teröristin vurulma anı ortaya çıktı

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Giriş: 27.10.2020 03:33
Güncelleme:27.10.2020 03:33
Hatay'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme... Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki terörist terör eyleminde bulundu. Saldırıda bulunan teröristlerden biri kendisini patlattığı açıklanmıştı. Saldırının ardından aranan ikinci teröristin de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı. İşte Hatay'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristin vurulma anı...

Son dakika haberi... Hatay'daki terör eylemi girişimi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan 2. teröristin güvenlik güçleri tarafından vurulma anları ortaya çıktı.

Olay, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamasına göre, Amanos Dağlarında kalan son 2 terörist jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sıkıştırıldı. 2 terörist ilk olarak Payas ilçesine kaçarak burada uygulama noktasındaki askerlerle çatışmaya girdi. Bir astsubayın yaralandığı çatışmanın ardından İskenderun ilçesine kaçan teröristler emniyet güçleri tarafından tekrar sıkıştırıldı.

Burada teröristlerden biri üzerindeki canlı bombayı patlatarak kendini imha etti. Teröristlerden diğeri de kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan terörist emniyet güçleri tarafından bir mahalle arasında sıkıştırıldı. Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diğer yandan, kendini imha eden teröristin araç ve iş yerlerinde yaşattığı tahribat sonrası alanda çalışma başlatıldı. Araçlardan bazıları kaldırılırken, iş yerlerinde de temizlik çalışması yaptığı görüldü.

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