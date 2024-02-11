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Hatay'da yeniden anket yaptıran partide Lütfü Savaş'ın üstü çizildi mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 11:46
CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak. Tartışmalı adaylıklar masada olacak. CHP'nin Hatay kararı ne olacak? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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