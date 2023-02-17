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Hatay'da 278 saat sonra gelen mucize: Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıktı

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Giriş: 17.02.2023 18:45
Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu isimli vatandaş, depremin 278. saatinde sağ çıkarıldı.
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