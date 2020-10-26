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Hatay Valisi Rahmi Doğan: Amanos Dağı'nda terörist kalmadı

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Giriş: 26.10.2020 23:27
Güncelleme:26.10.2020 23:33
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da meydana gelen terör saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vali Doğan yaptığı açıklamada, "4 kişilik grup paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi. İskenderun'da 1 terörist kendini patlattı. Diğer terörist ise ekiplerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
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