Hatay Valisi Rahmi Doğan: Amanos Dağı'nda terörist kalmadı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da meydana gelen terör saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vali Doğan yaptığı açıklamada, "4 kişilik grup paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi. İskenderun'da 1 terörist kendini patlattı. Diğer terörist ise ekiplerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.