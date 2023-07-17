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Hatay, Çanakkale ve Mersin'de orman yangını! Bakanlar bölgede | Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

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Giriş: 17.07.2023 12:16
Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Belen ilçesinde Müftüler ile Güzelyayla mahallelerinde etkili olan orman yangınına, aralarında askeri helikopterlerin de bulunduğu 21 helikopter, 9 söndürme uçağı, 59 arazöz ve 500 personel müdahale ediyor. Bazı evlerin yandığı bölgede ekipler, alevleri çembere almaya çalıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 ilde meydana gelen yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, 2 kişinin tutuklandığını 7 şüphelinin de tespit edildiğini açıkladı.
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