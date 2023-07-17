Hatay, Çanakkale ve Mersin'de orman yangını! Bakanlar bölgede | Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Belen ilçesinde Müftüler ile Güzelyayla mahallelerinde etkili olan orman yangınına, aralarında askeri helikopterlerin de bulunduğu 21 helikopter, 9 söndürme uçağı, 59 arazöz ve 500 personel müdahale ediyor. Bazı evlerin yandığı bölgede ekipler, alevleri çembere almaya çalıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 ilde meydana gelen yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, 2 kişinin tutuklandığını 7 şüphelinin de tespit edildiğini açıkladı.