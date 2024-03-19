20 Mart 2024, Çarşamba
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Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk A Haber'de! Projelerini ve detayları tek tek anlattı| "Hatay'ı sıfırdan inşa edeceğiz"
31 Mart Belediye seçimlerine geri sayım sürerken, AK Parti seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleyecek. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında gelecek projelerini tek tek anlattı, gündeme dair merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar…