04 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, ‘şüpheli’ sıfatıyla yarın ifade vermeleri beklenen Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol kararı verildi.