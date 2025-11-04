Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı

04 Kasım 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 21:09
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, ‘şüpheli’ sıfatıyla yarın ifade vermeleri beklenen Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol kararı verildi.
