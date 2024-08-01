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Haniye’nin şehadet haberi camilerden verildi! Filistin topraklarında Haniye yası

Haniye’nin şehadet haberi camilerden verildi! Filistin topraklarında Haniye yası

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 01.08.2024 09:55
Suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadet haberi Filistin'de camilerden verildi. Filistin toprakları hüzne boğuldu. Gazzeliler Haniye'yi "Bizim için baba gibiydi" diye anarken Batı Şeria'da ise esnaf kepenk indirdi.
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Filistin topraklarında Haniye yası
Filistin topraklarında Haniye yası
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