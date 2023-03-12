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Hangi partiler Cumhur İttifakı'na katılacak?

A Haber
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Giriş: 12.03.2023 09:32
Cumhur İttifakı büyüyor. Peki hangi parti Cumhur İttifakı'na katıldı? Hangilerinden yanıt bekleniyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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