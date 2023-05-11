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Hangi oylar GEÇERLİ? Hangi oylar GEÇERSİZ? Örnekleriyle tek tek A Haber'de anlattı: Böyle bir oyuna gelmemiz gerekiyor

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 11:48
Nasıl oy kullanacağız? Mühür bulaşırsa ne olacak? Hangi oylar geçersiz sayılacak? Tüm merak edilen bu soruları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de örnekleriyle birlikte teker teker cevapladı.
Hangi oylar geçersiz? HANGİ OYLAR GEÇERSİZ?

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Hangi oylar geçersiz sayılacak?
Hangi oylar geçersiz sayılacak?
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