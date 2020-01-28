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28.01.2020

Hangi bölgelerde fay hattı geçiyor? Deprem tehlike haritasında hangi şehirler var?

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Arama-kurtarma çalışmaları sona ererken 41 vatandaşımız hayatını kaybetti, 45 kişi ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Artçı depremlerin devam ettiği bölgede, en çok merak edilen ise fay hattındaki hareketlilik oldu. A Haber'e konuk olan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "Hangi bölgelerde fay hattı geçiyor? Deprem tehlike haritasında hangi şehirler var?" sorularına yanıt verdi.

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