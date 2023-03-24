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Hangi bakan hangi ilden milletvekili olacak? AK Parti'de listeler netleşiyor! İşte beklenen liste...

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Giriş: 24.03.2023 01:14
Seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken partiler de milletvekili aday listelerini de yavaş yavaş oluşturmaya başladı. Başkan Erdoğan dün katıldığı canlı yayında kabinede yer alan tüm bakanların farklı bölgelerden milletvekili adayı yapılacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası bakanların hangi illerden aday olacağı merak edilirken son kulis bilgilerini A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar...
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