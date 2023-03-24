Hangi aday kaç imza topladı?

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere yaklaşılırken, YSK'ya başvurarak Cumhurbaşkanı adayı olan kişilerin imza toplama işlemleri devam ediyor. 22 Mart'ta başlayan süreç 27 Mart'a kadar sürecek. Peki başvurusu kabul edilen 11 aday şu ana kadar ne kadar imza topladı? Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in topladığı imza sayısı kaç? 100 bin imza toplayan oldu mu? İşte detaylar...