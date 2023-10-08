08 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hamas'ın hamlesi ne anlama geliyor? Aksa Tufanı Operasyonu'nun arka planında neler var?

Hamas'ın hamlesi ne anlama geliyor? Aksa Tufanı Operasyonu'nun arka planında neler var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2023 12:19
Hamas liderliğindeki Filistinli direniş örgütleri, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu başlattı. Dünya, bölgede yaşanan gelişmelere kilitlenmiş durumdayken, operasyonun zamanlaması da dikkati çekti. Peki, İsrail hukuksuzluğunun 70 yıldır hüküm sürdüğü bölgede, bardağı taşıran son damla ne oldu ve bu noktaya nasıl gelindi? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamas’ın hamlesi ne anlama geliyor?
Hamas'ın hamlesi ne anlama geliyor?
İşte Hamas’ın sızdığı Sderot kenti
İşte Hamas’ın sızdığı Sderot kenti
Gazze bombardıman altında! İşte son durum
Gazze bombardıman altında! İşte son durum
Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü!
AK Parti’de yeni MYK belli oldu!
AK Parti'de yeni MYK belli oldu!
Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği!
Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği!
TSK teröristlerin inlerini paramparça etti!
TSK teröristlerin inlerini paramparça etti!
Van’da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!
Van'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!
Başkan Erdoğan’dan teşekkür konuşması!
Başkan Erdoğan'dan teşekkür konuşması!
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Suriye’de terör hedefleri vuruluyor...
Suriye'de terör hedefleri vuruluyor...
İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik
İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik
Daha Fazla Video Göster