Hamas'ın hamlesi ne anlama geliyor? Aksa Tufanı Operasyonu'nun arka planında neler var?

Hamas liderliğindeki Filistinli direniş örgütleri, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu başlattı. Dünya, bölgede yaşanan gelişmelere kilitlenmiş durumdayken, operasyonun zamanlaması da dikkati çekti. Peki, İsrail hukuksuzluğunun 70 yıldır hüküm sürdüğü bölgede, bardağı taşıran son damla ne oldu ve bu noktaya nasıl gelindi? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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