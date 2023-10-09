Hamas Tel Aviv’i vurdu! Ben Gurion Havalimanı’nın çevresi roketlerle vuruldu

Cumartesi günü Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı ile başlayan çatışmalar 3. gününde devam ediyor. İsrail Gazze’ye adete bomba yağdırıyor ve sivilleri katlediyor. Hamas ise Tel Aviv’i hedef aldı ve roketlerle Ben Gurion Havalimanı’nın çevresi vurdu. Bölgede bulanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz aktardı.

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