Hamas lideri İsmail Haniye nasıl şehit edildi? İran detayları ilk kez açıkladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi. İran alçak suikastla ilgili detayları paylaştı.Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada "Kısa menzilli mühimmatla dışarıdan vuruldu. Suikaste ABD de destek verdi." ifadeleri kullanıldı.

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