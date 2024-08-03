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Hamas lideri İsmail Haniye nasıl şehit edildi? İran detayları ilk kez açıkladı

Hamas lideri İsmail Haniye nasıl şehit edildi? İran detayları ilk kez açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 15:50
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi. İran alçak suikastla ilgili detayları paylaştı.Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada "Kısa menzilli mühimmatla dışarıdan vuruldu. Suikaste ABD de destek verdi." ifadeleri kullanıldı.
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