Hamas lideri Haniye Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan, İstanbul’da kabul edecek

Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğü ve İsrail-İran geriliminin tırmandığı son günlerde Türkiye'ye kritik bir ziyaret olacak. Hamas Siyasi Büro Şefi Başkanı İsmail Haniye bugün Türkiye'ye geliyor. Haniye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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